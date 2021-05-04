Проект восстановления моста через реку Западный Буг, который обрушился 3 мая, уже в ближайшее время будет готов, после этого будет оперативно определен подрядчик и в максимально короткие сроки начнутся строительные работы. Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

Речь идет о 61-летнем мосте вблизи села Гаек Каменка-Бугского района Львовской области. Мостовой переход является частью автомобильной дороги Н-17 Львов - Радехов - Луцк. Он был построен в 1960 году - с тех пор ни разу капитально не ремонтировался. В результате обвала, произошедшего 3 мая, никто не пострадал.

Как сообщили в Укравтодоре, более 5 лет искусственное сооружение находилась в предаварийном состоянии. В прошлом году мост был включен в список Нацпрограммы восстановления мостов - реконструкция перехода была запланирована на этот год. Работы должны были начаться уже в ближайшие месяцы.

"В прошлом году мы уже имели ситуацию, в которой из-за обвала моста были вынуждены оперативно строить новый. Речь идет о мосте через реку Чертомлык на трассе Н-23 Кропивницкий - Запорожье в Днепропетровской области. За 7 месяцев переправу было полностью восстановлено. Аналогично будет реконструирована переправа через Западный Буг: оперативно и качественно", - заверили в ведомстве.

Дорожники уже организовали объезд аварийного места. Если ехать в направлении из Львова, то надо доехать до города Каменка-Бугская, там повернуть налево и поехать в направлении города Великие мосты. Далее по дороге Р-15 в город Червоноград, а оттуда по дороге Т-14-10 в город Радехов. В обратном направлении действует аналогичная схема движения.

Масштабное обследование мостового хозяйства к началу 2020 года показало, что немедленного ремонта требуют 895 искусственных сооружений по всей Украине. Из них 169 - уже в предаварийном состоянии. Основная причина такого результата - отсутствие надлежащего финансирования и игнорирование проблемы десятилетиями.

"Именно поэтому уже в апреле 2020 года по инициативе Президента Украины стартовала Национальная программа восстановления мостов. Ее цель - обновить почти 1400 искусственных сооружений до 2025 года", - напомнили в Укравтодоре.

В 2020 году в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" было обновлено и построено 158 искусственных сооружений. План на этот год - минимум 160 искусственных сооружений. Для сравнения - в 2018-2019 годах обновлялось лишь 30-40 по всей стране.

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Автор: Иван Бойко