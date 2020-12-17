В 2020 году в рамках реализации программы "Большая стройка" на Львовщине было отремонтировано 278,2 км дорог государственного значения на общую стоимость 2,2 млрд грн.

Северный обход Львова начнут строить уже в 2021 году. Эта часть объездной дороги соединит трассу М-06 Киев-Чоп с тремя дорогами государственного значения, которые ведут от Львова к границе с Польшей. Ожидается, что практические действия по строительству нового пути начнутся в третьем квартале.

Об этом в среду, 16 декабря, сообщил председатель Укравтодора Александр Кубраков, находясь во Львове во время презентации публичного отчета о результатах "Большой стройки".

"Хорошая новость - наконец в пятницу в 14.00 будет подписано соглашение по Северному обходу города Львов. Надеюсь, что в следующем году начнутся тендерные процедуры и практические действия непосредственно на объекте. Скорее всего, это будет третий квартал", - сказал он.

Глава Укравтодора отметил, что Служба автомобильных дорог Львовской области по итогам года, в частности выполнения президентской программы "Большая стройка", показала одни из лучших результатов в стране. "Мне очень нравятся те проектные решения, которые у вас (на Львовщине – ред.) реализованы на территориальных дорогах. Я их ставлю всегда в качестве примера", - сказал Кубраков.

В 2020 году в рамках реализации программы "Большая стройка" на Львовщине было отремонтировано 278,2 км дорог государственного значения на общую стоимость 2,2 млрд грн.

В частности, полностью отремонтирована дорога Т – 14 – 16 Львов-Пустомыты-Меденичи и два участка общей длиной почти 40 км автомобильной дороги Т – 14-02 Сходница-Песочная. Благодаря этому обеспечен туристический маршрут от Львова до курортов Трускавец и Сходница.

На участке от Самбора до Борислава восстановлена автомобильная дорога Т-14-15 Мостиска – Самбор – Борислав.

Завершен ремонт автомобильных дорог Н-13 Львов – Самбор – Ужгород от Ставчан до Самбора, М-06 Киев – Чоп на отрезке м. Сколе – с. Козева и Н-09 Мукачево – Рахов – Богородчаны – Ивано-Франковск – Рогатин – Бибрка – Львов вблизи населенных пунктов Давидов и Нови Стрилища.

Активные работы идут на дороге Т-14-25 Николаев – Городок – Жовква – Каменка-Бугская – Бобрка, благодаря чему постепенно создается большое транзитное кольцо вокруг Львова.

Началось также восстановление трассы Р-15 Ковель – Владимир-Волынский – Червоноград – Жовква, которая соединяет Регион с Волынью.

Напомним, средняя стоимость строительства и ремонта 1 км дорог в 2020 году стала дешевле на 4,5 млн грн, чем за год до того.

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Автор: УНИАН