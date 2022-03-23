Решение принято на период военного положения.

Кабмин разрешил управлять грузовыми автомобилями лицам, имеющим водительское удостоверение категории В. Однако это разрешение будет действовать только в период военного положения.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины со ссылкой на постановление Правительства от 22 марта 2022 года №348.

Правительство постановило, что в период военного положения к управлению транспортными средствами категории С, С1 на территории Украины допускаются лица, имеющие удостоверения водителя категории В.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в МВД рассказали, что грозит водителям, которые продолжат использовать видеорегистраторы. В некоторых случаях авто нарушителя даже могут отправить на штрафплощадку.

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