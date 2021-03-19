Владельцам нерастаможенных машин юристы рекомендуют либо пересесть на законный транспорт, либо растаможивать авто.

Миллион гривен штрафа за автомобиль, стоимостью 700 долларов. Именно такую сумму должны выплатить владельцы "евроблях" за управление нерастаможенными машинами. Соответствующее постановление уже утвердили в Днепровской таможенной службе. Владельцы авто говорят: приобрели транспорт еще два года назад и почти им не пользовались. Поэтому очень удивились, когда получили два полумиллионных штрафа.

Читайте такжеБюджетная растаможка «евроблях»: обнародована новая формула для расчетовОб этом сообщает ТСН.uа.

"20-летнюю машину Павел Чубат приобрел два года назад. Купил в Украине просто с рук за 700 долларов. Сделку не оформляли, поэтому на руки мужчина получил купчую, доверенность и справку о снятии с учета в Литве. Автомобилем почти не пользовался, ведь ждал возможности узаконить покупку", - говорится в сообщении.

Из гаража Павел выезжал считанные разы. Впрочем, этого хватило: и его, и жену за мелкие нарушения останавливали патрульные. Копы передали данные о водителях в Таможенную службу. Поэтому в начале февраля Павел получил протокол за езду на нерастаможенной машине и неуплату таможенного сбора. Аналогичный документ за ту же машину пришел и его жене. В целом семья Павла должна государству более миллиона гривень. Иномарка ввезена временно, все разрешенные сроки давно исчерпаны - отсюда и штрафы на обоих лиц, управляли неузаконенной автомобилем, объясняют таможенники.

"Временно ввезенные транспортные средства могут использоваться на таможенной территории Украины исключительно гражданами, которые ввезли указанные транспортные средства. Такие транспортные средства не могут быть раскомплектованы или переданы во владение, пользование или распоряжение другим лицам", - отметили в таможне.

Впрочем, пару возмущает то, что оштрафовали их даже не проводя экспертного осмотра машины.

"Экспертиза должна проводиться именно в протоколе транспортного средства, а они взяли просто аналогичный", - рассказывает жена Павла Таисия Чубат.

Чаще всего оценку автомобилей таможенники проводят именно по каталогу, говорят юристы. Потому что с продавцом можно договориться и внести сумму меньше рыночной. Еще и не заплатив налоги.

"Стоимость определяется в соответствии не к договору купли\продажи, который лицо заключало с продавцом, а соответственно к каталогам, которые есть у украинских таможенников", - объясняет адвокат Андрей Верба.

Павел с Таисией планируют подавать в суд, ведь денег, чтобы оплатить штраф в семье нет.

Вероятнее всего, судебная тяжба продлится годами, говорит адвокат. И шансы выиграть - призрачные, ведь таможенные платежи не вовремя уплачены и в этом виноваты именно новые владельцы авто.

"Это лицо не может управлять транспортным средством, поскольку она его не ввозила на таможенную территорию Украины", - добавляет адвокат.

Поэтому владельцам нерастаможенных машин юристы рекомендуют либо пересесть на законный транспорт, либо растаможивать авто. Чтобы, сэкономив несколько тысяч, не получить штрафов на миллион.

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Автор: УНИАН