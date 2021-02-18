В Офисе президента отмечают, что этим доступным механизмом растаможивания автомобилей смогут воспользоваться более 500 тысяч автовладельцев.

Президент Владимир Зеленский заявил, что законопроект об упрощенном растаможивании автомобилей с еврономерами - это разумный компромисс.

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Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Зеленский поддерживает принятие Верховной Радой в первом чтении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы Украины, которые предусматривают льготное таможенное оформление автомобилей с европейской регистрацией.

"Этот законопроект является разумным компромиссом, который, с одной стороны, поможет защитить владельцев уже ввезенных недорогих автомобилей, а с другой - защитит нашу экологию от вредных выбросов, но главное - позволит наконец провести государственную регистрацию этих авто и обеспечить необходимую безопасность всех участников дорожного движения", - заявил президент.

Отмечается, что принятые сегодня парламентом за основу проекты законов (№ 4643-р, № 4644-д) предлагают льготную ставку растаможивания автомобилей, которые въехали на территорию Украины до конца 2020 года, на уровне не выше 1 тысячи евро.

"Процедура проста и понятна, а формула растаможивания не зависит от стоимости машины, не учитывается ее возраст, объем и тип двигателя. Базовая ставка будет колебаться от нуля до 150 евро. А для двух третей случаев стоимость растаможивания не превышает одной тысячи евро", - отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

В ОП уверены, что этим доступным механизмом растаможивания автомобилей смогут воспользоваться более 500 тысяч автовладельцев.

Что этому предшествовало

Сегодня, 18 февраля, Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект об изменениях в Налоговый кодекс относительно растаможивания автомобилей на иностранных номерах, которым предлагается новая формула для растаможивания таких автомобилей, ввезенных до 2021 года.

Согласно пояснительной записке, законопроект разработан с целью урегулирования вопроса таможенного оформления транспортных средств, обеспечения соблюдения таможенных правил при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита, а также учета интересов всех слоев населения при решении данного вопроса.

В документе отмечается, что речь идет об автомобилях, которые ввезены физическими лицами на таможенную территорию Украины в период до 31 декабря 2020 года и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита.

В случае принятия законопроекта во втором чтении, новая формула будет действительной на протяжении 180 дней со дня вступления закона в силу.

При этом растаможить можно лишь автомобиль одной категории на одного человека (один легковой, один грузовой, один прицеп). Автомобиль должен соответствовать экологическим стандартам не менее "Евро-2".

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Автор: Юлия Янкевич