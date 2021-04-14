Общий размер проекта - 5 миллионов гривень.

Кабмин утвердил порядок использования средств для восстановления колеи европейского образца от Чопа до Ужгорода.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Как отметил Шмыгаль, общий размер проекта - 5 млн грн.

"Это позволит сделать в Ужгороде пересадочный узел с украинских путей на европейские. Такая линия на Закарпатье была демонтирована в 1991 году, а потому очень символично, что на тридцатый год независимости мы начинаем ее восстановление и Украина станет ближе к Европе в прямом смысле этого слова", - отметил Шмыгаль.

Карантин в Закарпатской области: что известно

10 апреля 2021 года в Закарпатской области отменили действие "красной" зоны карантина. Решение было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, ситуация с коронавирусом улучшилась в Ивано-Франковске. Этот регион вышел из "красной" зоны карантина.

10 апреля 2021 года "Укрзализныця" возобновила полноценное сообщение с Закарпатьем.

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Автор: Павел Степанец