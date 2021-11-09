20 новых дизель-поездов ДПКр-3, которые строит Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ), планируется передать Укрзализныце в течение двух лет.

Такую задачу поставил президент Владимир Зеленский, осмотрев новый поезд, передает пресс-служба Офиса главы государства.

Предоставить поезда компании планируется в рамках обновления подвижного состава по президентской программе "Большая стройка".

Поезд ДПКр-3 состоит из трех вагонов, в которых есть 69 сидений первого класса и 101 сиденья второго класса. Вагоны имеют современный дизайн интерьера и экстерьера, оборудованы системами кондиционирования, резервного отопления и вакуумными уборными. В поезде предусмотрен безбарьерный доступ для маломобильных групп и людей с инвалидностью. Конструктивная скорость поезда составляет 140 км/ч.

Поезд соответствует всем украинским и европейским стандартам, а значит его можно экспортировать, рассказали представители Крюковского завода.

Укрзализныця уже получила первые два таких поезда. Один из них курсирует по маршруту Коломыя – Киверцы ("Прикарпатский экспресс"). В конце ноября этого года поступит третий поезд, еще два ожидаются в первом квартале следующего. Их планируют использовать на маршруте Киев – Аэропорт "Борисполь".

Всего УЗ получит 20 таких поездов, отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Это будут региональные экспрессы, которые могут поехать по направлениям Измаил – Одесса, Харьков – Краматорск, Харьков – Лозовая, Харьков – Попасная", – сказал он.

Кроме того, такие поезда намерены направить на региональные маршруты Львов – Тернополь – Черновцы – Коломыя, Попасная – Купянск – Харьков – Сумы – Ворожба.

Также Укрзализныця заказала у Крюковского вагоностроительного завода пассажирские вагоны: 20 из 100 заказанных вагонов должны быть поставлены до конца 2021 года. Министр инфраструктуры Александр Кубраков анонсировал закупку еще не менее 500 вагонов в следующие два года.

"Кроме дизель-поездов и пассажирских вагонов, завершается семилетняя программа по обновлению парка грузовых вагонов, которые будут собирать, в частности, на КВСЗ", - отметили в ОП.

Напомним, раньше Министерство инфраструктуры, Укрзализныця и швейцарская компания Stadler подписали Меморандум о сотрудничестве. По словам Президента Владимира Зеленского, это позволит привлечь на развитие украинского железнодорожного транспорта экспортное финансирование в размере около 500 млн евро.

Автор: Виктория Гордиенко