Поезд №119/120 Львов - Запорожье задерживается более чем на 4 часа.

В "Укрзализныце" сообщили, что по состоянию на 12:00 более чем на 30 минут опаздывают 7 поездов.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram.

По состоянию на 12:00 более чем на 30 минут опаздывают 7 поездов: №119/120 Львов - Запорожье (задержка на 4 часа и 49 мин); №91/92 Харьков - Одесса (задержка на 3 часа и 11 мин); №191/192 Краматорск - Одесса (задержка на 3 часа и 11 мин); №53/54 Одесса - Днепр (задержка на 3 часа и 7 мин); №3/4 Запорожье - Ужгород (задержка на один час и 48 мин); №111/112 Киев - Изюм (задержка на один час и 14 мин); №725/726 Харьков - Киев (задержка на 56 мин).

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В "УЗ" также отметили, что сокращают задержки, и напомнили о возможности посадки с теми же билетами на следующий рейс в течение суток, если пропустили свой из-за воздушной тревоги.

"Если из-за задержки поезда вы рискуете опоздать на пересадку - пожалуйста, сообщите нашему проводнику заранее, мы найдем решение. Продолжаем движение - аж до самой победы!" - подчеркнули в пресс-службе "Укрзализныци".

Ракетный удар по Украине 9 марта

9 марта россияне запустили по территории Украины более 80 ракет, в том числе 6 "Кинжалов" и 20 "Калибров".

В нескольких областях применялись экстренные отключения электроэнергии.

Из-за массированной ракетной атаки России 12 поездов опаздывали более чем на час, еще три – более чем на полчаса. По состоянию на 09:00 73 поезда были в пути, 12 – опаздывали на 60+ мин., еще 3 – на 30+ мин.

В частности, задерживались: №119/120 Львов – Запорожье +4:53; №91/92 Харьков – Одесса +3:33; №191/192 Краматорск – Одесса +3:33; №53/54 Одесса – Днепр +3:24; №769/770 Жмеринка – Хутор-Михайловский +2:49; №729/730 Черкассы – Киев +2:01; №7/8 Черновцы – Киев +1:49; №7/8 Одесса – Харьков +1:38; №29/30 Ужгород – Киев +1:27; №43/44 Киев – Ивано-Франковск +1:18; №749/750 Киев – Вена +1:09; №111/112 Киев – Изюм +1:05; №725/726 Харьков – Киев +0:57; №31/32 Перемышль –Запорожье +0:47; №3/4 Запорожье – Ужгород +0:30.

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