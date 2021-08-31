Пересечь границу смогут только машины, которые будут иметь номера согласованного образца и "нейтральные" номера.

С 1 сентября автомобилям из Приднестровского региона Молдовы без согласованных или нейтральных номеров запрещается въезд в Украину.

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

"Согласно поручению Кабинета министров Украины и ноты Министерства иностранных дел Украины, с 1 сентября к участию в международном движении допускаться исключительно те транспортные средства из Приднестровского региона Республики Молдова, которые будут иметь регистрационные номерные знаки согласованного образца и так называемые нейтральные номера, вместе с другими транспортными средствами, зарегистрированными в соответствии с законодательством Республики Молдова. В отношении транспортных средств из Приднестровского региона Республики Молдова с другими регистрационными номерами будет действовать запрет движения через государственную границу для въезда в Украину и/или транзитного перемещения по территории Украины механических транспортных средств", - сказано в сообщении.

Читайте такжеWizz Air возобновит полеты из Киева в ВенгриюКроме этого, Государственной пограничной службой Украины уточнены все вопросы взаимодействия с подразделениями Государственной таможенной службы Украины относительно порядка отказа в пропуске указанных транспортных средств и подразделениями Национальной полиции Украины о порядке действий в случае выявления таких транспортных средств в пределах контролируемых пограничных районов.

Информация о данных изменениях по линии погранично-представительного аппарата была доведена до молдавской стороны.

Как ранее сообщал УНИАН, "Укрзализныця" в рамках возобновления международного железнодорожного сообщения Украины с 28 августа 2021 года возобновляет курсирование поезда Одесса-Кишинев (Молдова).

Автор: Дмитрий Хилюк