Первый поезд из Одессы в Кишинев отправится 28 августа, из Кишинева в Одессу - на следующий день.

"Укрзализныця" в рамках возобновления международного железнодорожного сообщения Украины с 28 августа 2021 года возобновляет курсирование поезда Одесса - Кишинев (Молдова).

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Отмечается, что поезд № 642/641 будет курсировать ежедневно. Первый рейс в направлении Кишинева отправится 28 августа, в направлении Одессы - с 29 августа.

Из Одессы поезд будет отправляться в 18:36, прибытие в Кишинев в 22:33. Отправление из Кишинева - в 07:09, прибытие в Одессу - в 10:55.

Читайте также"Укрзализныця" протестирует на киевлянах сверхсовременный поезд Stadler FLIRT (фото)По данным УЗ, пассажиропоток между Украиной и Молдовой в 2019 году превышал 90 тысяч. 18 марта 2020 года сообщение прекратилось из-за карантинных ограничений. И после 1,5-летней остановки по инициативе АО "Укрзализныця" и при поддержке Calea Ferata din Moldova достигнута договоренность возобновить сообщение Одесса-Кишинев.

Билеты на указанный поезд можно приобрести в кассах вокзалов АО "Укрзализныця" и "Железной дороги Молдовы".

"Сотрудничество железных дорог Украины и Молдовы будет продолжаться, в планах восстановление железнодорожного сообщения между столицами. Напомним, что в мае 2021 года "Укрзализныця" возобновила сообщение с Венгрией и Австрией, запустив международные поезда Чоп-Захонь и беспересадочные вагоны Киев-Вена", - говорится в сообщении.

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Автор: Екатерина Жирий