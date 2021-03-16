По его словам, приднестровский конфликт остается вызовом не только для Молдовы и Украины, но и «для всей демократической Европы, против которой РФ также ведет мощную информационную войну».

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов обсудил с представителями ОБСЕ ситуацию по безопасности в Приднестровье и российское влияние на процессы в Беларуси.

Как сообщает пресс-служба СНБО, Данилов провел встречу со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ по вопросам приднестровского урегулирования Томасом Майер-Хартингом и главой миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом.

Отмечается, что во время встречи стороны обсудили текущую ситуацию по безопасности в регионе, в частности в контексте Приднестровского конфликта и усиления российского влияния на процессы в соседней Беларуси.

Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что ситуация в регионе уже более 20 лет «крайне сложная, особенно учитывая российский фактор».

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«Россия никогда не занималась мирным урегулированием», - отметил он, подчеркнув «стремлении РФ к постоянной эскалации».

По словам Данилова, приднестровский конфликт остается вызовом не только для Молдовы и Украины, но и «для всей демократической Европы, против которой РФ также ведет мощную информационную войну».

Он также напомнил, что решением СНБО от 26 февраля, введенным в действие указом президента, правительству поручено разработать законопроект, которым будут урегулированы вопросы двойного гражданства.

В свою очередь, Майер-Хартинг отметил, что Украина внесла существенный вклад в процесс разрешения конфликта в Приднестровье мирным путем.

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Автор: Антонина Доломанжи