Один из грузовиков двигался с превышением на 39% допустимой нагрузки на оси.

Сегодня, 1 октября, в Украине заработала автоматическая фиксация нарушений габаритно-весового контроля, и за день количество таких нарушений уменьшилось почти втрое.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

"Сейчас система собирает данные о движении автомобилей на более 50 площадках по всей стране, поэтому скрыться не получится", – отметили в министерстве.

По данным Государственной службы безопасности на транспорте, которые приводятся в сообщении, доля нарушителей в канун введения автоматической фиксации снизилась почти в 3 раза по сравнению с летом — до 9%.

Читайте такжеНа выходных в Киеве перекроют центр города и изменят график работы общественного транспортаПри этом первый автоматический штраф за перегрузку был сразу максимальным. Грузовик двигался с превышением на 39% допустимой нагрузки на оси.

В министерстве отметили, что автофиксация не повлияет на работу добросовестных перевозчиков.

Автофиксация нарушений ГВК

Летом Верховная Рада приняла два законопроекта № 3742 и № 3743, которые вводят административную ответственность за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированные с помощью средств фото - и киносъемки, видеозаписи в автоматическом режиме через платформу Взвешивание-в-движении (система WiM).

Система WiM (Weigh-in-Motion) предусматривает круглосуточный мониторинг нагрузки транспорта на дорогу. Специальное оборудование монтируется в дорожное покрытие и над дорогой на специальной ферме. Датчики фиксируют параметры транспортного средства — вес, габариты, скорость, номерные знаки. Благодаря тому, что система полностью перекрывает проезжую часть, обойти ее невозможно. Сейчас в Украине данные собираются с 52 площадок WiM.

Автор: Анна Нагорная