Средняя цена бензина А-95 за неделю выросла на 19 копеек.

Розничные сети АЗС в Украине в период с 3 по 10 сентября подняли цены на бензин и дизельное топливо в пределах 20–60 копеек за литр.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", сообщает Enkorr.ua.

Читайте такжеАЗС повысили цены на бензин и дизель

Так, например, на WOG и ОККО бензин марки А-95 подорожал на 41 копейку за литр, до 30,94 грн, дизельное топливо — на 58 копеек за литр, до 28,69 грн.

В сети AMIC цены на бензины выросли в среднем на 24-41 копейку за литр, а ДТ - на 37 копеек за литр.

SOCAR повысила стоимость бензинов на 41-50 копеек за литр.

В сети BVS бензин А-92 подорожал до 29,29 грн/л (+50 коп.), А-95 - до 30,19 грн/л (+40 коп.) и ДТ - до 28,19 грн/л (+40 коп.).

Отмечается, что средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 6 копеек за литр и составила 28,91 грн, бензин А-95 подорожал на 19 копеек за литр - до 29,87 грн, а дизельное топливо - на 24 копеек за литр, до 28,15 грн.

Госрегулирование цен:

14 мая Кабинет министров принял постановление, которым до окончания карантина ввел государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. Согласно документу, установлены уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 грн за литр и бензина – не выше 5 грн за литр.

Осуществлять расчеты обязали "Нафтогаз Украины", который должен предоставлять их Министерству экономики не позднее 3 числа каждого месяца. Средние цены бензина и дизельного топлива должны публиковаться до 5 числа каждого месяца.

Минэкономики 6 сентября повысило предельную цену на бензин и дизтопливо. С учетом предельной торговой наценки, стоимость бензина не должна превышать 30,94 грн за литр, дизтоплива – 28,69 грн за литр.

Автор: Игорь Орел