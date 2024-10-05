Отмечается, что в этот период поезд № 6441/6442 Коломыя - Деловое не будет курсировать.

В Украине с 13 по 30 октября изменится график движения некоторых поездов. Решение было принято в связи с ремонтными работами на участке Ивано-Франковск - Рахов.

В "Укрзализныце" сообщили, что в период ремонта конечными станциями для некоторых поездов станут Ивано-Франковск, Коломыя, Черновцы и Делятин.

Ивано-Франковск с 14 по 31 октября станет конечной остановкой для поездов:

Видео дня

№6/5 Запорожье – Ясиня;

№15/16 Харьков – Ясиня;

№193/194 Кривой Рог - Ясиня;

№26/25 Одесса – Ясиня;

№95/96 Киев - Рахов;

№143/144 Сумы – Рахов;

№255/256 Киев - Рахов.

При этом указано, что на период ремонта поезд прибывает на конечную станцию ​​Ивано-Франковск в 05:13.

Черновцы с 14 по 31 октября станут конечной остановкой для поезда №55/56 Киев – Рахов.

В то же время поезд №55/56 Киев - Черновцы будет курсировать отправлением из Киева с 13 по 30 октября в 15:58, следовать в Ивано-Франковск привычным графиком, прибывать в Коломыю в 06:04 и в Черновцы - в 07:42. Обратно поезд будет отправляться из Черновцов с 14 по 31 октября в 17:38, а прибывать в Коломыю в 18:58 и будет следовать привычным графиком в столицу.

Коломыя с 14 по 31 октября будет конечной остановкой для поезда №357/358 Киев – Ясиня.

Делятин с 14 по 31 октября будет конечной остановкой для поездов:

№ 6404/6403 Ивано-Франковск - Яремче;

№ 6402/6403 Ивано-Франковск - Ворохта.

На период с 14 по 31 октября пригородный поезд № 6441/6442 Коломыя - Деловое не будет курсировать.

Укрзализныця - последние новости

Украинская железнодорожная компания продлила продажу билетов на поезд Варшава - Львов через Раву-Русскую. Это стало возможным благодаря обновлению договоренностей с польским частным перевозчиком SKPL.

Билеты Львов - Варшава можно покупать в приложении или на обновленном сайте "Укрзализныци", в чат-боте и в кассах вокзалов.

Вас также могут заинтересовать новости: