В Украине с 13 по 30 октября изменится график движения некоторых поездов. Решение было принято в связи с ремонтными работами на участке Ивано-Франковск - Рахов.
В "Укрзализныце" сообщили, что в период ремонта конечными станциями для некоторых поездов станут Ивано-Франковск, Коломыя, Черновцы и Делятин.
Ивано-Франковск с 14 по 31 октября станет конечной остановкой для поездов:
- №6/5 Запорожье – Ясиня;
- №15/16 Харьков – Ясиня;
- №193/194 Кривой Рог - Ясиня;
- №26/25 Одесса – Ясиня;
- №95/96 Киев - Рахов;
- №143/144 Сумы – Рахов;
- №255/256 Киев - Рахов.
При этом указано, что на период ремонта поезд прибывает на конечную станцию Ивано-Франковск в 05:13.
Черновцы с 14 по 31 октября станут конечной остановкой для поезда №55/56 Киев – Рахов.
В то же время поезд №55/56 Киев - Черновцы будет курсировать отправлением из Киева с 13 по 30 октября в 15:58, следовать в Ивано-Франковск привычным графиком, прибывать в Коломыю в 06:04 и в Черновцы - в 07:42. Обратно поезд будет отправляться из Черновцов с 14 по 31 октября в 17:38, а прибывать в Коломыю в 18:58 и будет следовать привычным графиком в столицу.
Коломыя с 14 по 31 октября будет конечной остановкой для поезда №357/358 Киев – Ясиня.
Делятин с 14 по 31 октября будет конечной остановкой для поездов:
- № 6404/6403 Ивано-Франковск - Яремче;
- № 6402/6403 Ивано-Франковск - Ворохта.
На период с 14 по 31 октября пригородный поезд № 6441/6442 Коломыя - Деловое не будет курсировать.
Укрзализныця - последние новости
Украинская железнодорожная компания продлила продажу билетов на поезд Варшава - Львов через Раву-Русскую. Это стало возможным благодаря обновлению договоренностей с польским частным перевозчиком SKPL.
Билеты Львов - Варшава можно покупать в приложении или на обновленном сайте "Укрзализныци", в чат-боте и в кассах вокзалов.