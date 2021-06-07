В сети "БРСМ-Нафта" цены на бензины выросли на 20 копеек за литр.

Сетевые операторы, работающие в эконом- и среднем сегментах, повысили стоимость бензина и дизельного топлива на 10-20 копеек за литр.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

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Сообщается, что в сети «БРСМ-Нафта» цены на бензины выросли на 20 копеек за литр: бензин марки А-92 подорожал до 27,54 грн, А-95 - до 28,54 грн. При этом дизтопливо подорожало на 13 копеек за литр, до 26,52 грн.

Сеть Motto повысила цены на бензины на 10 копеек за литр: А-92 в среднем подорожал до 27,15 грн, А-95 - до 28,06 грн. На 10 копеек за литр, до 29,09 грн, выросла цена бензина марки А-95 в сети BVS.

На станциях «Авантаж 7» бензины подорожали на 17 копеек за литр. Так, цена на А-92 увеличилась до 27,28 грн, А-95 - до 28,28 грн.

Регулирование цен

14 мая Кабинет министров принял постановление, которым до окончания карантина ввел государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. Согласно документу, установлены уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 грн за литр и бензина – не выше 5 грн за литр.

Осуществлять расчеты обязали «Нафтогаз Украины», который будет их предоставлять Министерству экономики не позднее 3 числа каждого месяца. Средние цены бензина и дизельного топлива будут опубликованы до 5 числа каждого месяца.

Согласно этим расчетам, средняя цена дизельного топлива на май с учетом предельной наценки должна была составлять 27,89 грн за литр, бензинов - 30,22 грн за литр.

24 мая 2021 года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины снизило среднюю стоимость бензинов на 1,5%, до 24,84 грн за литр с 25,22 грн за литр.

2 июня 2021 года Министерство экономики Украины повысило среднюю стоимость бензина на июнь на 0,3% - до 24,92 грн за литр с 24,84 грн за литр. В то же время стоимость дизельного топлива увеличилась на 0,1% - до 20,91 грн за литр.

С учетом предельной торговой наценки, в течение июня стоимость бензина не должна превышать 29,92 грн за литр, дизельного топлива - 27,91 грн за литр.

В то же время, стоимость дизельного топлива увеличилась на 0,1% - до 20,91 грн за литр.

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Автор: Игорь Орел