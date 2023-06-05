В период с 11 по 23 июня начинается капитальный ремонт пути на перегоне Яремче — Микуличин.

АО "Укрзализныця" в период с 11 по 23 июня начинает капитальный ремонт пути на перегоне Яремче — Микуличин, что повлияет на графики и маршруты курсирование пассажирских поездов, проходящих по этому участку.

Как сообщает пресс-служба перевозчика поезд №55/56 Киев — Рахов не будет курсировать из Киева с 11 по 15 июня, а также с 18 по 22 июня, а из Рахова — с 12 по 16 июня и с 19 по 23 июня.

Поезда №95/96 Киев — Рахов — Киев, №6/5 Запорожье — Ясиня — Запорожье, №15/16 Харьков — Ясиня — Харьков будут в определенные даты ограничены до Ивано-Франковска.

Видео дня

Поезда №26/25 Одесса — Рахов, №235/236 Одесса — Рахов и №130/129 Кременчуг — Ворохта, №149/150 Полтава — Ворохта в определенные даты будут ограничены до Черновцов.

Поезд №357/358 Киев — Ворохта будет ограничен в определенные даты до станции Коломыя.

Отмечается, что все работы, которые будут влиять на движение пассажирских поездов, планируется завершить до 24 июня.

В "Укрзализныце" просят пассажиров взвесить изменения при покупке билетов и приносят извинения за временные неудобства.

Деятельность "Укрзализныци" - последние новости

26 мая в АО "Укрзализныця" пообещали, что во время летнего сезона в половине вагонов будут работать кондиционеры.

С 10 июня 2023 года "Укрзализныця" вводит новый график движения поездов на летний сезон. В нем железнодорожники предусмотрели два новых рейса.

Тогда в УЗ добавили поезд №40/39 Запорожье – Солотвино, который будет останавливаться в 7 областях Украины и соединит Запорожье и Днепр с курортами Львовщины и Закарпатья – от Славско до Берегово. Также появится поезд №148/147 Киев – Одесса, который будет курсировать через Черкассы, что позволит жителям Черкасской области планировать свой отдых у моря.