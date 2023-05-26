Сейчас перевозчик завершает подготовку подвижного состава к летнему сезону перевозок.

В АО "Укрзализныця" пообещали, что во время летнего сезона в половине вагонов будут работать кондиционеры.

"Укрзализныця" почти завершила подготовку вагонов к летнему сезону перевозок. Из 2151 вагонов активного летнего парка сейчас мы уже подготовили 1902 вагона,из них - 1064 вагона с кондиционированием", - сообщает пресс-служба перевозчика.

Сейчас для подготовки вагонов к летнему сезону, железнодорожники проводят продув системы вентиляции вагонов, очистку воздушных фильтров вагонов, расконсервирование и дозаправку системы кондиционирования воздуха, расконсервирование окон после зимнего периода. А также привычные технические регламентные работы, как проверка ходовой части вагонов, проверка системы водоснабжения и т.д.

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Отмечается, что все работы железная дорога планирует завершить до 31 мая.

В пресс-службе также напомнили, что выбирать билеты в вагон с кондиционированием можно в приложения, официальном сайте и в чат-боте "Укрзализныци". Там возле каждого вагона есть соответствующая отметка, которая поможет сориентироваться при покупке билетов.

Последние новости"Укрзализныци"

Как сообщал УНИАН, 23 мая "Укрзализныця" сообщила, что планирует ввести отдельные женские купе на маршрутах дальнего сообщения. На первом этапе эту услугу по покупке билетов в женские купе возможно быть реализовать только через мобильное приложение перевозчика.

С 10 июня "Укрзализныця" вводит новый график движения поездов на летний сезон. В частности, в нем железнодорожники предусмотрели два новых рейса. Был добавлен поезд № 40/39 Запорожье - Солотвино, который будет останавливаться в 7 областях Украины и соединит Запорожье и Днепр с курортами Львовщины и Закарпатья - от Славско до Берегово. Также появится поезд №148/147 Киев - Одесса, который будет курсировать через Черкассы, что позволит жителям Черкасской области планировать свой отдых у моря.

Кроме того, в Украине с 10 июня возобновляют курсирование скоростного поезда "Интерсити+" №732/731 Киев-Днепр-Запорожье.

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