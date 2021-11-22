Водители не боятся увеличенных штрафов и количество превышений скорости даже выросло на 17%.

Увеличение штрафов за превышение скорости не дало ожидаемого эффекта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на выездном заседании Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности в Харькове сообщила начальник управления патрульной полиции в Харьковской области Алена Стрижак.

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Она отметила, что в текущем году количество случаев превышения скорости водителями увеличилось на 17%.

Отвечая на вопрос члена Комитета, народного депутата Александры Устиновой, почему, несмотря на увеличение в два раза размера штрафов, водители продолжают превышать скорость, Стрижак сказала: "Более того, у нас есть места аварийности, где постоянно были ДТП с погибшими, и мы там поставили полицейских с TruCAM (прибор, который автоматически измеряет скорость – УНИАН), но водители все равно превышают скорость. Если на уровне государства превышение скорости - это причина 41% ДТП, то в Харькове – 63%. Почему продолжают превышать – это надо спросить у общества. Единственное, что в местах, где полицейские отслеживают скорость, количество ДТП с погибшими существенно уменьшилось, а в некоторых местах таких случаев за последние два месяца не было вообще".

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко напомнил, что в этом году закон предоставил право судам такой инструмент как конфискация автомобилей у водителей, которые в течение года два и более раз были пойманы за рулем в нетрезвом виде. Несмотря на это, суды крайне неохотно применяют эту норму, так же как и норму об административном аресте таких нарушителей. Такие санкции применяются менее чем в 5% случаев.

Члены комитета обратились к представителям судебной ветви власти, присутствующим на заседании, чтобы они довели до сведения своих коллег, что закон теперь позволяет налагать более существенные, чем штрафы, санкции к злостным нарушителям правил дорожного движения.

Зарегистрированные ДТП:

По информации Нацполиции, в Украине за 10 месяцев текущего года зафиксировано более 150 тыс. ДТП, из них 20,3 тыс. с пострадавшими и погибшими. Однако это на 6% меньше, чем в прошлом году. В результате этих автоаварий погибли 2 тыс. 592 человека.

За 10 месяцев текущего года подразделения Нацполиции обработали свыше 4,3 млн вызовов, поступивших на линию "102", составлено 113 тыс. материалов за управление авто в нетрезвом виде.

Автор: Дмитрий Хилюк