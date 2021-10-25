Подрядная компания завершила монтаж бетонного завода, который будет использоваться для возведения нового моста через Днепр в Кременчуге.

Системы завода успешно прошли все испытания, сообщила Служба автомобильных дорог в Полтавской области.

Параллельно продолжается строительство пирсов на берегах Днепра. Они будут использоваться для доставки материалов и оборудования. На левом берегу уже завершено устройство всех 87 труб длиной 14 метров.

Сейчас на объекте привлечены 129 специалистов.

"Вскоре ожидаем прибытия из Турции очередной партии флота в г. Кременчуг (баржа, кран, материалы для устройства пилонов на воде)", - рассказали в полтавском автодоре.

Как раньше сообщалось мощность бетонного завода – 160 м3 уплотненного бетона в час. Завод оснащен оборудованием итальянского производства: здесь было установлено 4 силоса для приемки, хранения и подачи цемента в дозатор бетоносмесителя. Общая их вместимость - 400 тонн.

Новый мост в Кременчуге возводят в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Он будет иметь четыре полосы движения и сообщаться с уличной сетью Кременчуга и трассой Н-08 Борисполь – Мариуполь.

Объект, который планируется построить за 3 года, является важным не только для области, но и для всей страны. Сейчас в Кременчуге открыт для проезда только Крюковский мост, построенный почти 150 лет назад, а ближайшие автомобильные мосты, которые отвечают условиям современного движения, расположены в радиусе 500 км.

Автор: Виктория Гордиенко