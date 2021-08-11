В связи с проведением капитального ремонта, трамваи будут проходить станцию "Индустриальная" без остановки для посадки и высадки пассажиров.

С завтрашнего дня, 12 августа, в столице восстанавливается движение скоростных трамваев №1 и №3 от станции "Старовокзальная".

Об этом сообщили в Киевской городской госадминистрации со ссылкой на КП "Киевпастранс".

Схемы движения трамвайных маршрутов №№ 1, 3 и временного автобусного маршрута № 2-Т остаются неизменными:

маршрут № 1 – "Станция "Старовокзальная" – Михайловская Борщаговка";

маршрут № 3 – "Станция "Старовокзальная" – станция "Ромена Роллана";

временный автобусный маршрут № 2-Т – "Михайловская Борщаговка – Кольцевая дорога".

Однако, в связи с проведением капитального ремонта, трамваи будут проходить станцию "Индустриальная" транзитом, без остановки для посадки и высадки пассажиров.

Движение временных автобусных маршрутов №№ 1-Т, 3-Т и трамваев маршрута №2 закрывается.

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Общественный транспорт Киева

В Киевском общественном транспорте с 1 июля перестали работать кондукторы, а с 14 июля - действовать бумажные билеты. Теперь для проезда в городских автобусах, троллейбусах и трамваях необходимо будет использовать е-билет.

Спикер КП "Киевпастранс" Олег Грищак посоветовал всем гостям города, которые приехали на непродолжительный период, заранее определиться со способом оплаты проезда в городском транспорте.

Автор: Татьяна Герасименко