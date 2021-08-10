Работу электротранспорта планируют возобновить к обеду.

Во Львове из-за повреждения кабельных линий не курсируют большинство трамваев и два троллейбусных маршрута.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на ЛКП "Львовэлектротранс".

"На высоковольтной линии в депо на ул. Городоцкой произошла авария. Ее как можно быстрее будут пытаться ликвидировать. Однако, пока не курсируют большинство трамвайных маршрутов и троллейбусные маршруты №32 и 22", - говорится в сообщении.

Читайте также"Вы голенькие спите или переодеваетесь?": в поезде Львов-Мариуполь выпивший пассажир терроризировал попутчиц в купе (видео)В горсовете добавили, что аварийная ситуация возникла на "Львовэлектротранс" - на третьей тяговой подстанции депо на ул. Городоцкой выбило основной и резервный высоковольтный кабель.

Впоследствии в мэрии заявили, что "Львовэлектротранс" планирует к обеду возобновить работу электротранспорта.

"Из строя вышли две кабельные линии: одна вчера, другая сегодня ночью в 04:25. Обесточена тяговая подстанция №3 и №7, которые питают трамвайное депо по улице Городоцкой и троллейбусные маршруты №22 и №32. Сейчас работает электролаборатория, найдем повреждения. Ремонтные бригады раскапывают это место, чтобы как можно быстрее все отремонтировать. Надеемся, что к обеду восстановим хотя бы одну кабельную линию", - рассказал и. о. директора ЛКП "Львовэлектротранс" Владимир Кузнецов.

По информации заместителя городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирины Маруняк, работники предприятия работают вручную, поэтому ликвидация занимает больше времени.

"Работаем вручную, не привлекая технику, потому что это кабели, важно их не повредить. Поэтому, вероятно, ликвидация аварии продлится до обеда", – сообщила она.

Как ранее сообщал УНИАН, во Львове погибли парень с девушкой, когда на них упало дерево в парке после удара молнии.

Автор: Светлана Макринская