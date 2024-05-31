В столице почти на два месяца ограничат движение для транспорта и пешеходов на Набережном шоссе.

В Киеве до 25 июля частично ограничат движение транспорта и пешеходов по эстакадному съезду с Днепровского спуска на Набережное шоссе возле станции метро "Днепр" в связи с продолжением ремонтных работ, сообщает "Киевавтодор".

"На время ремонта сооружения закроют движение транспорта на крайней левой полосе, а также пешеходов - на тротуарной части возле нее", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение пешеходов будет осуществляться по тротуару с противоположной стороны эстакадного съезда.

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Новости Киева - что известно

Ранее сообщалось, что в Киеве с 28 мая по 28 июня ограничат движение транспорта на двух участках Кольцевой дороги из-за проведения ремонтных работ .

Также в Киеве временно изменился график движения Киевской кольцевой электрички в связи со строительством тоннеля для съезда с нового Подольско-Воскресенского моста. Изменения в графике будут действовать с 24 мая по 12 августа .

30 мая стало известно, что "Киевский метрополитен" увеличит интервалы между поездами в пиковые часы из-за острого дефицита специалистов рабочих профессий.

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