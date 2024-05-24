Изменения в графике будут действовать с 24 мая по 12 августа.

В Киеве временно меняется график движения Киевской кольцевой электрички в связи со строительством тоннеля для съезда с нового Подольско-Воскресенского моста. Об этом сообщается в Telegram-канале Kyiv City Express.

"Временно меняем график движения Киевской кольцевой электрички, чтобы дать Киеву возможность улучшить городскую мобильность. Дело в том, что начинается строительство тоннеля для съезда с нового Подольско-Воскресенского моста, поэтому в период с 24 мая по 12 августа график движения Kyiv City Express в пределах киевского кольца будет изменен", – говорится в сообщении.

Согласно новому графику, в рабочие дни каждый час поезда будут курсировать по полному кольцевому маршруту, а "пиковые" получасовые рейсы утром и вечером будут осуществляться только на участке Святошин – Вокзальная – Дарница в обе стороны.

Видео дня

В выходные дни движение поездов будет ограничено на участке Почайна – Никольская Слободка. Эти станции станут конечными, соответственно доехать, например, с Сырца до Русановки можно будет только южной частью "кольца" через Святошин, Вокзальную и Выдубичи.

Отмечается, что новые расписания уже загружены в чат-боте "Укрзализныци" в Viber и Telegram.

Транспорт в Киеве – последние новости

В Киеве запустили новую функцию оплаты проезда, которая пока работает в тестовом режиме. Городское приложение "Киев Цифровой" начало тестирование новой функции валидации билетов. Сервис позволяет оплатить проезд в наземном общественном транспорте без валидатора.

Ранее и. о. начальника коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Выговский отмечает, что на достройку метро на Виноградарь может понадобиться еще до 30 месяцев, то есть 2,5 года.

Вас также могут заинтересовать новости: