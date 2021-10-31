Киевлян ждут ограничения на вход в метро в пиковые часы.

В Киеве с 1 ноября вводится жесткий карантин, ведь столица попала в "красную" зону.

С понедельника пассажиров будут пускать в общественный транспорт лишь при наличии COVID-сертификатов или отрицательных ПЦР-тестов.

Читайте такжеФейковые COVID-сертификаты: в Украине готовятся к ужесточению наказания нарушителейКроме того, пассажиров столичного метро ждут ограничения на вход в пиковые часы. Об этом свидетельствуют информационные предупреждения на входе и внутри подземки, сообщает "Обозреватель" и публикует фото.

"Пожалуйста, соблюдайте масочный режим и оплачивайте бесконтактно! Извиняемся за неудобства и благодарим за понимание. Ваш метрополитен", – говорится на вывесках в метро.

Напомним, что штраф за проезд без вышеуказанных документов в метро составит от 17 тысяч гривень.

Как будут проверять наличие COVID-сертификата и ПЦР-теста

Проверять эти документы перед входом в метро не будут, чтобы не создавать столпотворения. В подземке разместят соответствующие объявления, а нарушителей обещают штрафовать.

Так, проверять документы правоохранители смогут сразу за турникетами, на перроне станции, в вагонах метро.

Аналогично будет работать весь наземный транспорт. Там проверки полиции также будут выборочными и проводить их будут прямо в салоне.

Если человек сделал только первую вакцинацию, то он тоже может спокойно пользоваться транспортом, предъявив в случае проверки "желтый сертификат, уточняли в КГГА.

Водителя могут оштрафовать за то, что он наберет переполненный салон пассажиров.

"Красная" зона в Киеве

28 октября по результатам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС стало известно, что с 1 ноября в Киеве вводится "красный" уровень эпидемической опасности.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ольга Робейко