Жителей города предупреждают и о внесении изменения в схемы движения общественного транспорта из-за спортивного мероприятие.

В столице 18-19 сентября будет ограничиваться движение транспорта по ряду улиц в связи с проведением "Киевского марафона 2021".

Как сообщается на официальном сайте Киевской власти, в этом году в марафоне примут участие около 9000 участников. В программе ивента – индивидуальные взрослые старты 21 км, 10 км, 4,2 км, эстафета, командные старты, детские забеги и Ветеранская десятка.

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В связи с проведением мероприятия, с 05:00 18 сентября до 22:00 19 сентября будет перекрыто движение автотранспорта на Контрактовой площади.

Также 18-19 сентября планируется перекрытие улиц:

ул. Григория Сковороды (от Контрактовой площади до ул. Волошской) – с 05:00 18 сентября до 22:00 19 сентября;

ул. Межигорская (от ул. Г. Сковороды до ул. Спасской) – с 05:00 18 сентября до 22:00 19 сентября;

ул. Петра Сагайдачного (от Контрактовой площади до ул. Андреевской) – с 05:00 18 сентября до 22:00 19 сентября.

А также предполагается перекрытие улиц 19 сентября:

ул. Петра Сагайдачного – с 07:00 до 13:30;

Боричев спуск - с 07:00 до 13:30;

ул. Игоревская – с 07:00 до 13:30;

ул. Набережно-Крещатицкая (от ул. Верхний Вал до Почтовой площади) - с 07:00 до 13:30;

ул. Набережно-Крещатицкая (в сторону Гаванского моста) – с 07:00 до 11:00;

Набережное шоссе (от Боричевого спуска до Днепровского спуска) – с 07:00 до 13:30;

Набережное шоссе (в сторону Гаванского моста) – с 07:00 до 11:00;

Гаванский мост (в направлении Северного моста) – с 07:00 до 11:00;

ул. Набережно-Рыбацкая (в направлении Северного моста) – с 07:00 до 11:00

Северный мост (в направлении жилого массива Троещина) – с 07:00 до 11:00;

ул. Трухановская – с 07:00 до 12:00;

Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади) – с 07:00 до 11:00;

мост Метро – с 07:00 до 10:00;

поворот с моста Метро на Набережное шоссе – с 07:00 до 11:00.

Также по маршруту марафона предусмотрены изменения движения общественного транспорта, о чем будет сообщено дополнительно.

Организатор мероприятия Run Ukraine просит с пониманием отнестись к временным ограничениям и неудобствам и заблаговременно планировать свое передвижение по городу по альтернативным маршрутам, учитывая график перекрытия.

Ограничение движения в Киеве:

12 сентября 2021 года в Киеве было ограничено движение по ряду улиц из-за проведения спортивного мероприятия.

В Киеве на Северном мосту с 13 августа до 30 августа частично ограничивали движение транспорта.

В Киеве были масштабные ограничения движения транспорта во время проведения 18, 20 и 22 августа репетиций парада войск ко Дню Независимости, и во время проведения торжественных мероприятий 24 августа.

Автор: Инна Андалицкая