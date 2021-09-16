В столице 18-19 сентября будет ограничиваться движение транспорта по ряду улиц в связи с проведением "Киевского марафона 2021".
Как сообщается на официальном сайте Киевской власти, в этом году в марафоне примут участие около 9000 участников. В программе ивента – индивидуальные взрослые старты 21 км, 10 км, 4,2 км, эстафета, командные старты, детские забеги и Ветеранская десятка.
Читайте такжеВодителям разрешили готовиться к экзамену по ПДД онлайн и получать права по почте
В связи с проведением мероприятия, с 05:00 18 сентября до 22:00 19 сентября будет перекрыто движение автотранспорта на Контрактовой площади.
Также 18-19 сентября планируется перекрытие улиц:
ул. Григория Сковороды (от Контрактовой площади до ул. Волошской) – с 05:00 18 сентября до 22:00 19 сентября;
ул. Межигорская (от ул. Г. Сковороды до ул. Спасской) – с 05:00 18 сентября до 22:00 19 сентября;
ул. Петра Сагайдачного (от Контрактовой площади до ул. Андреевской) – с 05:00 18 сентября до 22:00 19 сентября.
А также предполагается перекрытие улиц 19 сентября:
ул. Петра Сагайдачного – с 07:00 до 13:30;
Боричев спуск - с 07:00 до 13:30;
ул. Игоревская – с 07:00 до 13:30;
ул. Набережно-Крещатицкая (от ул. Верхний Вал до Почтовой площади) - с 07:00 до 13:30;
ул. Набережно-Крещатицкая (в сторону Гаванского моста) – с 07:00 до 11:00;
Набережное шоссе (от Боричевого спуска до Днепровского спуска) – с 07:00 до 13:30;
Набережное шоссе (в сторону Гаванского моста) – с 07:00 до 11:00;
Гаванский мост (в направлении Северного моста) – с 07:00 до 11:00;
ул. Набережно-Рыбацкая (в направлении Северного моста) – с 07:00 до 11:00
Северный мост (в направлении жилого массива Троещина) – с 07:00 до 11:00;
ул. Трухановская – с 07:00 до 12:00;
Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади) – с 07:00 до 11:00;
мост Метро – с 07:00 до 10:00;
поворот с моста Метро на Набережное шоссе – с 07:00 до 11:00.
Также по маршруту марафона предусмотрены изменения движения общественного транспорта, о чем будет сообщено дополнительно.
Организатор мероприятия Run Ukraine просит с пониманием отнестись к временным ограничениям и неудобствам и заблаговременно планировать свое передвижение по городу по альтернативным маршрутам, учитывая график перекрытия.
Ограничение движения в Киеве:
- 12 сентября 2021 года в Киеве было ограничено движение по ряду улиц из-за проведения спортивного мероприятия.
- В Киеве на Северном мосту с 13 августа до 30 августа частично ограничивали движение транспорта.
- В Киеве были масштабные ограничения движения транспорта во время проведения 18, 20 и 22 августа репетиций парада войск ко Дню Независимости, и во время проведения торжественных мероприятий 24 августа.