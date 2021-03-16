В Днепре стартовало строительство первой очереди нового аэродрома.
Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
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По словам Криклия, уже к концу следующего года пассажиры смогут пользоваться новым терминалом, а самолеты — новым перроном.
Первая очередь строительства охватывает строительство перрона и рулежных дорожек, что позволит соединить новый терминал с существующей взлетной полосой на время строительства новой.
Как отметил Криклий, в госбюджете предусмотрено 1,4 млрд грн, которые необходимы для работ в этом году. Всего строительство продлится около 3 лет.
По его словам, на очереди - Одесса, Ровно, Херсон, Винница и проектирование нового аэропорта на Закарпатье.
Что этому предшествовало
- Министр инфраструктуры Владислав Криклий выразил надежду, что в 2022 году Мининфраструктуры сможет начать строительство аэропорта в Закарпатье.
- Принятый Верховной Радой государственный бюджет на 2021 год предусматривает финансирование развития аэропортов в Днепре, Виннице, Ровно и Херсоне.
- Стратегия Министерства инфраструктуры предусматривает ежегодную модернизацию 5-6 аэропортов в зависимости от объемов финансирования.
- Власти планируют развивать региональные аэропорты в 16 городах Украины в рамках государственной программы.
- 22 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале в 2021 году проектирования нового аэропорта для гражданских самолетов между Донецкой и Луганской областями.
- 22 февраля 2021 года Зеленский анонсировал масштабную реконструкцию украинских аэропортов.
- 25 февраля 2021 года Зеленский анонсировал восстановление аэропорта в Мариуполе.
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