Возникшие проблемы объясняют "хакерской DDOS-атакой из-за рубежа".

Сегодня, 28 сентября, в аэропортах России произошел глобальный сбой системы бронирования.

Как сообщает российский РБК со ссылкой на сообщения ряда российских авиакомпаний, в системе бронирования Leonardo произошел сбой. Из-за этого проблемы с регистрацией пассажиров произошли в аэропортах на рейсы "Аэрофлота", "России", "Победы".

"Затруднена работа сервисов бронирования билетов и услуг, онлайн-регистрации и регистрации в аэропортах маршрутной сети авиакомпании "Победа", - уточнили в компании.

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В госкорпорации "Ростех" отметили, что "система подверглась массовой DDOS-атаке из-за рубежа".

Кроме того, в авиакомпаниях "Уральские авиалинии", Azur Air и Red Wings также сообщили о проблемах в регистрации пассажиров на рейсы в аэропортах маршрутной сети компании.

Программист в еще одной крупной российской авиакомпании добавил, что локальные проблемы сохраняются.

Проблемы российской авиации

1 сентября 2023 года сообщалсь о том, что в Москве что-то мощно пылает, в аэропортах ввели план "Ковер".

3 сентября 2023 года сообщалось о том, что в Москве массово отменяют авиарейсы и эвакуируют Киевский вокзал. В российской столице отменили более 20 рейсов, еще 19 были задержаны. Причина отмены рейсов не сообщалась.

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