Акционерная компания "Укрзализныця" ввела возможность заказа бизнес-ланча в скоростные поезда "Интерсити+".
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Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" со ссылкой на и.о. члена правления, директора филиала "Пассажирская компания" Александра Перцовского.
"АО "Укрзализныця" ввела возможность заказать в скоростные поезда "Интерсити+" бизнес-ланч. Пассажир на выбор может попробовать мясной или вегетарианский варианты ланча. Заказ можно сделать при оформлении проездного документа онлайн или в кассе", - цитирует пресс-служба его слова.
Как будут кормить в поездах дальнего следования
Перцовский также сообщил, что компания рассматривает несколько вариантов организации услуг питания в поездах дальнего следования.
"Первый - то, как происходит сейчас в плацкартных и купейных вагонах - комиссионную продажу очень узкого ассортимента: чая и снеков. Второй - продажа более широкого ассортимента продуктов, которые разогреваются в поезде, - так, как это происходит сейчас в поездах "Интерсити". Третий - партнерство с сервисами доставки питания, чьи курьеры могут привозить заказ на станции, через которые проходят поезда", - сказал он.
По его словам, "Укрзализныця" сейчас проводит опрос пассажиров, какой именно сервис для них будет удобнее, и уже в следующем году планирует запустить пилотный проект.
"В первом полугодии 2021 года объявим конкурсы и проведем несколько пилотных проектов, чтобы протестировать различные модели. Те из них, которые окажутся более успешными, будем масштабировать на всю железную дорогу", - сказал Перцовский.
Что этому предшествовало
- С 1 декабря "Укрзализныця" возобновила реализацию чайно-кофейной продукции в пассажирских поездах.
- Компания рассматривает возможность интеграции в систему онлайн-продаж билетов на поезд функции заказа еды.
Справка УНИАН.
- "Укрзализныця" - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству.
- Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.
- Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта.
- По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.
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