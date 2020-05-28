Питание в Интерсити: руководство скоростного филиала "Укрзализныци" уволили из-за скандала с выбором поставщика

Недостатки, которые установило служебное расследование, обещают устранить и провести новый конкурс.

Руководителей филиала "Укрзализныци" - "Украинская железнодорожная скоростная компания" уволили из-за скандала, связанного с выбором поставщика питания.

Об этом сообщил в Facebook и.о. главы правления УЗ Иван Юрик.

"Служебная внутренняя проверка показала грубые нарушения на филиале УЗШК при организации отбора контрагента питания в скоростных поездах Интерсити. Руководство филиала уволено. "Укрзализныця" строит свое новое будущее, где такие практики будут искореняться и уйдут в прошлое", - отметил он.

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Менеджер компании добавил, что в ближайшее время будет проведен прозрачный отбор, а недостатки, установленные в ходе служебного расследования, устранят.

Как сообщал УНИАН, 14 мая в "Укрзализныце" состоялся аукцион по определению будущего поставщика питания для пассажиров "Интерсити" и "Интерсити +". Победу в конкурсе одержала малоизвестная компания "Гринед", которая предложила на аукционе ежемесячное вознаграждение УЗШК в размере 4,025 млн грн, что лишь на 25 тыс. грн больше, чем у ближайшего конкурента - компании "Вог Кафе", которая оказывала услуги питания пассажирам УЗШК с 2016 года. Конкурс по определению поставщика услуг питания для пассажиров "Интерсити" был объявлен еще в конце прошлого года.

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