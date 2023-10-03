Лидер Мексики призвал Вашингтон направить больше ресурсов на помощь странам Латинской Америки.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор раскритиковал американскую военную помощь Украине, заявив, что она "иррациональна". Он усилил критику военных усилий, призвав Вашингтон направить больше ресурсов на помощь странам Латинской Америки, пишет Reuters.

Лопес Обрадор уже давно призывает Соединенные Штаты выделить больше средств на помощь экономическому развитию в Центральной Америке и Карибском бассейне, чтобы ослабить миграционное давление.

Во время своей ежедневной пресс-конференции Лопес Обрадор раскритиковал Конгресс США за то, что он не высвободил деньги для региона, прежде чем сослаться на споры на прошлой неделе по законопроекту о временном финансировании, который лишил бы Украину дальнейшей помощи.

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"Я только что посмотрел на то, как теперь они не разрешают помощь для войны в Украине. Но сколько они выделили на войну в Украине? От 30 до 50 миллиардов долларов на войну. Это самая иррациональная вещь, которую вы можете иметь. И разрушительная. Поэтому им придется изменить свою стратегию и научиться уважению. Сейчас не время игнорировать мексиканские власти", - сказал он.

Позиция Мексики по войне России против Украины

Представитель левых сил Лопес Обрадор стремился сохранить нейтралитет Мексики в войне и критиковал военную помощь Киеву со стороны Запада. Он также предложил провести мирные переговоры для прекращения российско-украинского конфликта.

Две недели назад президент встал на защиту присутствию российского военного подразделения на параде выходного дня, посвященном Дню независимости Мексики, после резкой критики в адрес его страны, за то, что она предоставила платформу силам, вторгшимся в Украину.

Тем не менее, его правительство поддержало ряд важных резолюций ООН, критикующих роль России в войне.

Помиощь Украине со стороны США - новости

Как сообщал УНИАН, 30 сентября обе палаты Конгресса приняли резолюцию о временном финансировании правительства, в которую не включена помощь Украине. В МИД Украины отметили, что отметили, что паниковать из-за этого не стоит, поскольку вскоре будет принят полноценный бюджет.

Президент США Джо Байден подчеркнул, что нельзя допускать остановку поддержки Украины, а глава Пентагона Ллойд Остин призвал увеличить финансирование.

Государственный департамент США выразил недовольство тем, что американский Конгресс не принял резолюцию о финансировании помощи Украине.

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