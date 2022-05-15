Таким образом, будет обеспечено удобное сообщение со столицей городов, которые больше всего пострадали от российской агрессии: Ирпеня, Бучи, Ворзеля и Бородянки.

"Укрзализныця" возобновляет с понедельника, 16 мая, курсирование пригородных поездов из Киева до Тетерева.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Укрзализныци".

Таким образом, будет обеспечено удобное сообщение со столицей городов-сателлитов, которые больше всего пострадали от российской агрессии: Ирпеня, Бучи, Ворзеля и Бородянки.

Итак, с 16 мая будут курсировать рейсы:

поезд Святошин-Тетерев будет отправляться из Святошина в 05:20 и 17:52, прибывать в Тетерев в 07:09 и 19:38;

поезд Тетерев-Святошин будет отправляться из Тетерева в 07:25 и 19:50, прибывать в Святошин в 08:57 и 21:22.

Отмечается, что в Киеве, на станции Святошин, пассажиры могут пересесть на кольцевой маршрут Kyiv City Express и продолжить поездку до других уголков Киева.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что затрудняет эвакуацию мирного населения и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

С первых дней вторжения оккупанты бьют по железнодорожным вокзалам Украины.

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