Поездами пригородного сообщения воспользовались 33 млн граждан.

Акционерная компания «Укрзализныця» с начала года перевезла в пассажирских поездах внутреннего сообщения почти 12 млн пассажиров, из них 3,9 млн - в летние месяцы.

Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

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По информации пресс-службы, самыми популярными направлениями оставалось сообщение между областными центрами.

Так, с начала года в направлении Киев - Харьков - Киев перевезено 498,9 тыс. пассажиров, Киев - Львов - Киев - 437,7 тыс., Киев - Днепр - Киев - 388,9 тыс., Киев - Одесса - Киев - 295,7 тыс.

«Поездами пригородного сообщения воспользовались 33 млн граждан. На сегодня в Украине курсируют 842 пригородных и 72 пары пассажирских поездов. 5 пар сезонных поездов завершили курсирование», - говорится в сообщении.

«Укрзализныця» и объем перевозок

«Укрзализныця» - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

Новые карантинные зоны

С 14 августа в Киеве, который попал в "желтую" зону, усилили карантинные ограничения.

С 17 августа 2020 в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование. В частности, к "красной" зоне отнесены: Городенковский и Косовский районы Ивано-Франковской области; город Самбор Львовской области; город Беляевка Одесской области; города Дубно, Костопольский и Ровенский район Ровенской области; Кицманский район Черновицкой области.

Из-за эпидемической ситуации в стране на станциях Самбор, Дубно и Клевань с 17 августа осуществляется только высадка пассажиров без посадки.

С 24 августа 2020 года «Укрзализныця» изменила маршруты и закрыла продажу билетов на некоторых станциях.

11 сентября 2020 года «Укрзализныця» закрыла продажу билетов еще на шести станциях.

С 14 сентября "Укрзализныця" закрыла продажу билетов с железнодорожных станций Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга, Славута-1.

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Автор: Александр Куницкий