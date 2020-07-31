«Укрзализныця» восстанавливает социальные выплаты сотрудникам

Также будет отменена четырехдневная рабочая неделя для работников, которым осталось до выхода на пенсию три и менее лет, родителей-одиночек, воспитывающих несовершеннолетних детей.

Акционерная компания «Укрзализныця» с 1 августа восстанавливает все социальные выплаты, предусмотренные отраслевым соглашением и коллективным договором, которые до этого были отсрочены во времени в связи с кризисом, вызванным пандемией COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Читайте такжеПотеряли треть доходов: в "Укрзализныце" уволили ответственного за грузоперевозки чиновника Веприцкого

Что изменится

Также будет отменена четырехдневная рабочая неделя для работников, которым осталось до выхода на пенсию три и менее лет, родителей-одиночек, воспитывающих несовершеннолетних детей.

«Укрзализныця» - одна из первых государственных компаний в Украине, которая начинает выходить из кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Благодаря внедрению антикризисного плана, постепенному увеличению объемов перевозок грузов, восстановлению пассажирских перевозок мы получили возможность отменить ряд ограничений по социальным выплатам для сотрудников компании. Для нас железнодорожники - главная ценность, и мы должны сохранить наш кадровый потенциал. Это наш приоритет», - цитирует пресс-служба и. о. председателя правления компании Ивана Юрика.

Отпуск

Отмечается, что работники, которые будут писать заявление на отпуск, в августе получат помощь на оздоровление без отсрочки во времени.

«Другие социальные выплаты тоже будут осуществляться без отсрочки. Также «Укрзализныця» восстанавливает ранее отсроченные социальные выплаты работникам. Они будут осуществляться в несколько этапов и должны быть полностью выплачены до конца этого года», - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что, несмотря на карантинные мероприятия в стране, «Укрзализныце» удалось сохранить кадровый потенциал и не сокращать персонал, а работники, которые были выведены в простой, получают 100% должностного оклада.

Хронология событий

«Укрзализныця» в апреле-мае 2020 года начала катастрофически терять доходы от грузовых перевозок. Доходы от перевозок грузов в мае упали на треть, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом погрузка в мае была выше чем месяцем ранее.

В этот же период «Укрзализныця» сообщила о планах введения четырехдневного рабочего дня для сохранения рабочих мест железнодорожников. На такой шаг компания вынуждена была пойти из-за падения доходов.

В июне 2020 года Наблюдательный совет "Укрзализныци" отстранил от выполнения полномочий и. о. члена правления, ответственного за грузовые перевозки, Романа Веприцкого.

3 июля 2020 года Кабинет министров Украины внес изменения в состав правления АО «Укрзализныця», назначив Ивана Синякова и.о. члена правления.

Потери «Укрзализныци» из-за карантина по итогам первого квартала составили 7 миллиардов гривень, по итогам 2020 года они могут составить около 16 миллиардов гривень.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram