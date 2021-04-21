Ранее «Укрзализныця» сообщила о сложной ситуации с обеспечением компании дизтопливом.

Акционерная компания «Укрзализныця» (УЗ) достигла согласия с поставщиками дизельного топлива по его отгрузке, тем самым решив вопрос с поставкой компании дизтоплива на ближайший период.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ со ссылкой на и. о. главы правления компании Ивана Юрика.

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«Сейчас «Укрзализныця» и поставщики топлива согласовывают планы его отгрузки. Поэтому вопрос с дизтопливом на ближайшее время решен», - цитирует пресс-служба слова Юрика.

Отмечается, что компания проводит работу по обеспечению стабильной работы железнодорожного транспорта.

«Компания принимает меры для бесперебойного обеспечения необходимого объема топлива на долгую перспективу», - сказано в сообщении.

Что этому предшествовало

19 апреля 2021 года «Укрзализныця» сообщила о сложной ситуации с обеспечением компании дизтопливом, в частности о том, что УЗ имеет запас топлива только на 4 суток.

«Укрзализныця»

«Укрзализныця» является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта.

По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

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Автор: Павел Степанец