На пути следования к горнолыжному курорту поезд будет останавливаться на станциях Святошин, Коростень, Львов, Стрый и Сколе.

"Лыжный экспресс" иев-Славское будет дополнительно курсировать 10 и 16 января 2022 года.

Об этом сообщается на сайте"Укрзализныци".

"Поезд №745/746 Киев - Славское будет отправляться из Киева в 06:02 и прибывать в конечный пункт в 13:54. В обратном направлении, из Славского, поезд будет отправляться в 16:20 и прибывать в Киев в 23:50", - говорится в сообщении.

На пути следования к горнолыжному курорту поезд будет останавливаться на станциях Святошин, Коростень, Львов, Стрый и Сколе.

Читайте также"Укрзализныця" добавила в продаже почти 2 тысячи билетов из Львова после праздников

На маршруте курсирует скоростной поезд Hyundai Rotem.

Билеты будут доступны на сайте booking.uz.gov.ua и в официальном чат-боте Укрзализныци, в последнем также действует акционный кэшбек 10% при оплате картой Visa. Билеты также можно оплатить картой еПоддержка любого банка.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" с 15 декабря 2020 года запустила новый скоростной поезд "Интерсити+" (№745/746) сообщением Киев-Славское.

13 ноября 2021 года компания увеличила количество поездов до горнолыжного курорта Буковель, которые начнут обслуживать туристов с 12 декабря.

Вас также могут заинтересовать новости: