От реализации первой партии активов компания планирует получить около 18 млн грн.

Акционерная компания «Укрзализныця» (УЗ) определила и готовит к продаже 182 непрофильных актива, из которых 11 объектов вскоре будут выставлены на аукционы в системе «Prozorro.Продажи».

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Согласно сообщению, в перечень 182 активов вошли нежилые здания, сооружения, здания, целостные имущественные комплексы.

В перечень первых 11 объектов вошли 6 магазинов, помещение спортклуба и 4 нежилых помещения.

Пресс-служба подчеркнула, что от реализации первой партии активов компания планирует получить около 18 млн грн.

По словам и. о. главы правления УЗ Ивана Юрика, это только первый этап продажи, и в дальнейшем компания продолжит эту политику.

«Укрзализныця» и непрофильные активы

«Укрзализныця» - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта.

По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

В марте Юрик заявил, что «Укрзализныця» продолжит продавать непрофильные активы и металлолом, чтобы генерировать дополнительную ликвидность, а также будет инициировать изменения в тарифной политике.

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Автор: Павел Степанец