Ограничения будут вводиться отдельными решениями соответствующих комиссий по каждому региону, а не автоматически по факту попадания в перечень "красных зон" по решению Минздрава.

"Укрзализныця" будет ограничивать высадку/посадку в "красных зонах" исключительно по решению государственных или региональных комиссий — автоматического транспортного локдауна по Киеву не будет.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

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Так, ограничения будут вводиться отдельными решениями соответствующих комиссий по каждому региону, а не автоматически по факту попадания в перечень "красных зон" по решению Минздрава.

Это означает, что действующее расписание движения пока остается без изменений, а следовательно, никаких ограничений высадки/посадки по Киеву, Одесской и Сумской областям не произойдет до того, как государственная или региональные комиссии не примут свои решения, предварительно взвесив все факторы риска в связи с потенциальной масштабной остановкой транспорта.

Решение по Киеву ожидается до конца дня 22 марта.

Что этому предшествовало

В Киеве жесткий карантин ввели с 20 марта на три недели.

22 марта Кабинет Министров Украины согласовал изменения относительно порядка применения транспортных ограничений для "красных зон".

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Автор: Елена Коваленко