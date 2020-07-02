В Украине упали продажи новых коммерческих авто: топ-5 популярных марок

Объем продаж в январе-июне составил 4,1 тыс. авто.

Объем продаж новых коммерческих автомобилей в Украине в январе-июне, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сократился на 25% и составил 4,1 тыс. авто.

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

Согласно статистике "Укравтопрома", в июне на украинском рынке было реализовано и зарегистрировано 760 новых грузовых и спецавтомобилей, что меньше на 21% по сравнению с прошлым годом.

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Отмечается, что среди новых коммерческих авто в прошлом месяце наибольшим спросом пользовались автомобили марки Fiat, которая увеличила реализацию по сравнению с июнем прошлого года на 16%, до 118 шт.

Renault в июньском рейтинге марок опустилась на второе место, потеряв в продажах более 35% и закончив месяц с показателем - 106 зарегистрированных машин.

На третьем месте Ford, реализация которого увеличилась на 2 машины и составляла 82 ед.

Четвертое место заняла Peugeot, регистрации автомобилей которой выросли в годовом исчислении на 22%, до 77 шт.

Замыкает ТОП-5 июньского рынка новых коммерческих авто белорусский МАЗ, в его зачете 64 регистрации (-15%).

Как сообщал УНИАН, объем продаж новых коммерческих автомобилей в Украине в 2019 году, по сравнению с 2018 годом, сократился на 3% и составил 12,4 тыс. авто.

Производство автотранспортных средств в Украине в мае 2020 года обвалилось на 75%.

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