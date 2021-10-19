Самолет в Одессе будет проходить таможенный контроль.

Лоукостер Bees Airline откроет в аэропорту Одесса пересадочный узел между своими рейсами.

Об этом заявил гендиректор авиакомпании Евгений Хайнацкий, сообщает Аvianews.com.

Читайте такжеЛоукостер Bees Airline запускает рейсы из Украины по четырем туристическим направлениям

Расписание построено так, что внутренний рейс Киев-Одесса стыкуется с международными рейсами Bees Airline из Одессы в Тбилиси, Ереван, Гянджу и Прагу в обоих направлениях.

Все рейсы будет совершать один и тот же самолет, поэтому пассажирам не стоит бояться короткой пересадки в Одессе. Т.е. если вылет одного рейса задержится, пассажир все равно успеет на вылет второго.

"Нужно помнить, что во время пересадки из салона нужно забирать все вещи с собой. Самолет в Одессе будет проходить таможенный контроль, и все, что останется на борту, будет убрано. Также может смениться место в самолете, если его не оплатить заранее на всех рейсах. Например, если вы летели из Тбилиси в Одессу в 5-м ряду, то из Одессы в Киев может достаться и 20-й, и 30-й ряд", — рассказал руководитель Bees Airline.

Сейчас лоукостер завершает переговоры с аэропортом Одесса о том, чтобы пассажиры, которые следуют с пересадкой, проходили формальности по упрощенной схеме.

После этого лоукостер запустит продажу единых билетов из Киева в Тбилиси, Ереван, Гянджу и Прагу и обратно с пересадкой в Одессе.

Посадочный талон на оба рейса путешественник сможет получать в начальной точке маршрута. Багаж также будут регистрировать до конца, и его не нужно будет получать по прилету в Одессу и нести на стойку регистрации.

Поскольку в аэропорту Одесса нет транзитной зоны, после прилета вначале нужно будет выйти в общий зал, а затем проследовать в зону контроля на следующий рейс.

Рейс Bees Airline из Киева:

Уже 20 октября состоится первый рейс лоукостера из столицы в ОАЭ. Он будет следовать по маршруту Киев - Шарджа (город неподалеку от Дубая). В дальнейшем рейс будет осуществляться по средам и субботам.

По данным портала, билет из Украины в ОАЭ обойдется сравнительно недорого. Минимальная стоимость перелета в один конец составит 3 тысячи 700 гривень.

Рейсы Bees Airline из Одессы:

Лоукостер будет осуществлять перелеты сразу по трем направлениям: в Чехию, Азербайджан и Грузию.

Первый рейс Одесса - Прага (столица Чехии) состоится уже 21 октября. В дальнейшем лоукостер будет летать по этому маршруту по четвергам и воскресеньям. Стоимость билета из Одессы в Прагу стартует от 2 тысяч 200 гривень в одну сторону.

Рейс Одесса - Гянджа (город в Азербайджане) будет осуществляться с 1 ноября один раз в неделю, по понедельникам. Полететь из Украины в Азербайджан с лоукостером Bees Airline будет стоить минимум 2 тысячи 600 гривень.

Четвертое направление, которое открывает лоукостер из Одессы - маршрут в Тбилиси. Путешествие в Грузию - самое бюджетное предложение от Bees Airline. Стоимость билета в Тбилиси стартует от 1 тысячи 700 гривень. Первый рейс отправится уже 22 октября, в дальнейшем он будет осуществляться каждую пятницу.

Что известно об авиакомпании Bees Airline

Авиакомпания Bees Airline была зарегистрирована в конце 2019 года. Аэропортом базирования является международный аэропорт "Киев" (Жуляны) имени Сикорского.

Автор: Елена Коваленко