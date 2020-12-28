Около 10% от общей суммы выполненных работ уже вернулась в экономику Украины.

Объем капитальных инвестиций украинских дорожных компаний в 2020 году достиг рекордных 5 млрд гривен. Около 10% от общей суммы выполненных работ уже вернулась в экономику Украины.

Об этом заявил президент Национальной ассоциации дорожников Украины (НАДУ) Николай Березовский, подводя итоги дорожной отрасли 2020 года.

"Построено более 15 заводов. Количество основных машин и механизмов за год увеличилось почти на 1 тыс. единиц и на конец года составляет более 6 тысяч. Общая сумма инвестиций оценивается в 5 млрд грн», - отметил Николай Березовский.

По его словам, обновление производственных мощностей позволило украинским компаниям изготовить в 2020 году рекордные объемы продукции - 9 млн тонн асфальтобетонных и 350 тыс. тонн цементобетонных смесей.

«Лидером является «Автомагистраль-Юг», которая произвела почти 3 млн тонн асфальтобетона. Миллионную отметку пересекли и ряд других ведущих подрядчиков: Группа компаний RDS, "Автострада" и "Онур Конструкцион Интернешнл", - сообщил президент НАДУ.

Как ключевые инвестиции компаний в развитие Николай Березовский отметил финансирование внедрения систем контроля качества.

«Компании-члены НАДУ потратили на обустройство лабораторий новейшим оборудованием примерно 150 млн грн», - добавил президент НАДУ.

По его словам, миллиардные инвестиции дорожников в развитие компаний произвели общий экономический эффект.

«Примерно 10% от общей суммы выполненных работ уже вернулась в экономику в виде капитальных вложений», - заявил Николай Березовский.

Кроме этого, в течение 2020 года компании-члены НАДУ активно помогали медицинским учреждениям и учебным заведениям по программам социальной ответственности.

«На различные социальные программы ведущие дорожные компаниями Украины потратили более 1 млрд грн», - отметил Николай Березовский.

По его словам, дорожная-строительная отрасль постепенно становится одним из крупнейших работодателей в сфере строительства. Количество работников компаний-членов НАДУ на конец 2020 года составляет почти 16 тысяч, средняя зарплата выросла на 20-30% и сейчас является одной из самых высоких в промышленности.

По оценкам НАДУ, в следующем году дорожные компании способны увеличить объемы капитальных инвестиций в отрасль на 30-40%.

«Общий объем инвестиций в отрасль может вырасти до 6,5-7 млрд грн», - прогнозирует Николай Березовский.

В Национальную ассоциацию дорожников Украины (НАДУ) входят более 50 дорожно-строительных компаний, предприятий смежных отраслей и профильных учебных заведений. Как член Всемирной дорожной ассоциации PIARC НАДУ играет ведущую роль в реформировании дорожной отрасли, внедрении на украинском рынке международных стандартов и нормативов, создании равных, справедливых и прозрачных правил игры, которые отвечают мировым практикам.

В 2020 году компании-члены НАДУ выполнили львиную долю запланированных «Укравтодором» дорожно-строительных работ - построили и отремонтировали более 2,6 тыс км дорог государственного и местного значения на сумму более 53 млрд грн.

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Автор: УНИАН