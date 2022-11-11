За последние полгода удалось увеличить грузооборот этих портов с 30 тыс. тонн в месяц до 1,7 млн тонн.

Кабинет Министров принял решение о расширении акватории морских портов на Дунае.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Речь идет о порте в Измаиле, Рени и порте "Усть-Дунайск". Нам удалось за последние полгода увеличить грузооборот этих портов с 30 тысяч тонн в месяц до 1,7 млн тонн. Более чем в 50 раз. И это не предел. Мы видим, что в очередях на вход в эти порты бывает до сотни судов, а потому работаем над расширением их пропускной способности. Сегодняшнее решение правительства направлено именно на это", - сказал он.

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По его словам, это решение также позволит повысить безопасность судоходства на Дунае, в частности, контроль и поддержание объявленных глубин.

Украинские порты во время войны

Российские оккупанты захватили остров Змеиный (Одесская обл.) в Черном море в первые дни полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

30 июня после огневых ударов по Змеиному украинскими ракетными и артиллерийскими подразделениями российские захватчики покинули остров. В России это назвали "жестом доброй воли".

4 июля на острове Змеиный установлен флаг Украины. Освобождение острова Змеиный открыло путь к расположенным в Одесской области портам "Измаил", "Рени"и" Усть-Дунайск".

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