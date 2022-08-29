После вторжения России в Украину Турция запретила проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы.

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Турция приняла решение об увеличении стоимости прохода через Черноморские проливы.

Об этом сообщает Sabah.

Плата будет увеличена октябре сразу в пять раз. Как говорится в сообщении повышение сборов за маяк, медицинское обслуживание и эвакуацию торговых судов предусмотрено конвенцией Монтрё, которая регулирует судоходство в зоне проливов.

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Война в Украине и проход через Босфор и Дарданеллы:

Турция упразднила платежную систему взимания сборов за проход через Босфор и Дарданеллы, которую ввели в 1983 году. Турция рассчитывает плату за проход во французском франке. В 1983 году курс франка установили на уровне 0,8 доллара. Из-за инфляции и роста цены на золото сборы практически обесценились.

С 7 октября 2022 года курс франка установят на уровне четыре доллара.

По предварительным подсчетам годовой доход Турции от прохода через проливы увеличится с 40 до 200 миллионов долларов.

Вскоре после вторжения России в Украину Турция запретила проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы.

"Зерновой коридор":

22 июля 2022 года в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

1 августа в рамках реализации договоренностей из Одесского порта отправилось первое судно – RAZONI под флагом Сьерра-Леоне. Судно перевозило 26 тысяч тонн украинской кукурузы в ливанский порт Триполи.

5 августа из портов Большой Одессы отправился первый караван судов с украинским зерном. На борту трех балкеров NAVI STAR, ROJEN и POLARNET – 57 тысяч тонн украинской кукурузы, которая направляется к Турции, Великобритании и Ирландии.

9 августа из порта "Черноморск" вышло еще два судна с 70 тысяч тонн продовольствия.

По состоянию на 11 августа всего через гуманитарные морские коридоры удалось вывезти из Украины около 375 тысяч тонн зерна.

12 августа 2022 года из портов Украины все же вышли два судна с зерном.

12 августа также в порт "Южный" прибыло судно под погрузку зерном для Африки.

По состоянию на 13 августа 16 судов с украинской агропродукцией были отправлены по зерновому коридору.

17 августа по зерновому коридору в Украину вышел рекордный караван из пяти судов.

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