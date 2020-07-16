Транспортный комитет Рады мог бы заняться законом о железных дорогах, а не влезать в компетенцию Кабмина - эксперт

В транспортном комитет Верховной Рады проголосовали за вотум недоверия руководству «Укрзализныци» вопреки всем нормам закона о работе предприятия

Транспортный комитет Верховной Рады мог бы принять закон о железных дорогах, а не влезать в компетенцию Кабмина. Так политический эксперт Вадим Карасев на своей странице в Facebook прокомментировал заявление народного депутата Александра Скичко о «недоверии руководству Укрзализныци», за который проголосовали нардепы на заседании транспортного комитета.

Ссылаясь на Закон Украины «Об особенностях создания акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования», Карасев отмечает, что «Кабмин назначает и увольняет главу правления перевозчика, утверждает его, правления, состав и численность», выполняя функции «общих сборов».

«Теперь о том, чем вы реально должны заниматься – закон о железной дороге, который бы вывел Украину в современность и дал возможность конкуренции – так и не принят, хотя был обещан больше года назад», - напомнил он.

Кроме того, Карасев подчеркнул, что за последний год в профильный комитет поступало несколько обращений от руководства УЗ с предложениями поправок к действующим законам Украины, которые могли бы облегчить работу компании, но те остались без внимания нардепов.

Напомним, 15 июля Кабмин принял решение об увольнении из членов правления «Укрзализныци» Ремигуша Пашкевича и Марчина Целеевского. Оба топ-менеждера подали заявление об увольнении еще в середине июня 2020 года.

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