В настоящее время для разблокировки Суэцкого канала задействовано 14 буксиров.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил начать подготовку к разгрузке контейнеровоза Ever Given, который уже шестой день блокирует Суэцкий канал.

Об этом сообщает телеканал Al Arabia со ссылкой на главу администрации канала Усаму Рабиа.

Рабиа отметил, что ситуация с севшим на мель судном улучшилась. В частности, 27 марта его удалось сдвинуть на четыре метра.

"Мы поделили смены: 12 часов для земснарядов и 12 часов для буксиров, потому что из-за прилива буксиры не всегда могут работать", - сообщил Рабиа.

Также он добавил, что в настоящее время задействовано 14 буксиров.

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Авария в Суэцком канале: что известно

24 марта 2021 года стало известно о том, что судно Ever Given полностью заблокировало движение по Суэцкому каналу, который соединяет Средиземное и Красное моря.

По состоянию на 25 марта 2021 года восемь буксиров не смогли сдвинуть заблокировавшее Суэцкий канал судно.

Судно 400 метров длиной, 60 метров - в ширину и рассчитано на 200 тысяч тонн груза.

Предварительной причиной инцидента называли порыв ветра, который вызвал отклонение контейнеровоза с курса. Однако позже глава администрации канала Усама Рабиа заявил, что погода не была основной причиной, по которой корабль сел на мель. Он подчеркнул, что к случившемуся может быть причастна техническая неисправность.

26 марта 2021 года появилась информация о том, что для того, чтобы снять с мели 400-метровый контейнеровоз, может понадобиться несколько недель так как судно придется разгрузить.

Протяженность Суэцкого канала составляет 193 км (120 миль). Он был открыт в 1869 году и является одним из самых загруженных водных путей в мире. Около 12% мировой торговли, в том числе почти 10% нефти и 8% сжиженного природного газа, проходит через канал.

Из-за инцидента у входов в Суэцкий канал скопилось более 300 судов, ожидающих освобождения артерии, являющейся главным морским путем между Азией и Европой. По данным Bloomberg, их грузы оцениваются более чем в $10 млрд. Часть кораблей уже выдвинулась в обход Африки.

Сбои на грузовом рынке разрушают мировую торговлю, особенно продовольственными и сельскохозяйственными продуктами. Транспортные потоки в портах резко упали, фрахтовые расходы выросли, а поставки замедлились.

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Автор: Александр Топчий