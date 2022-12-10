11 декабря в Украине ожидаются сильные осадки, гололед, гололедица и туман.

В воскресенье, 11 декабря, во многих областях Украины ожидается ухудшение погоды. В частности, синоптики Укргидрометцентра предупреждают о сильных осадках, гололедице на дорогах и тумане.

"11 декабря в Волынской, Ривненской, Львовской и Закарпатской областях значительные осадки (мокрый снег и дождь), местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица", - говорится в предупреждении.

Также, по данным синоптиков, ночью и утром в большинстве северных и центральных областей будет туман. Видимость составит 200-500 метров.

Видео дня

Из-за непогоды в Украине объявили І уровень опасности, желтый.

Погода в Украине на завтра

По данным Укргидрометцентра, 11 декабря в западных областях ожидается умеренный дождь и мокрый снег, в Волынской, Ривненской, Львовской и Закарпатской областях - значительные осадки, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Температура в течение суток от +3° до -2°, на Закарпатье +2°...+7°.

На остальной территории ночью ожидается небольшой, днем умеренный дождь; температура ночью 0°...+5°, днем +6°...+11°; на юге страны ночью +4°...+9°, днем +10°...+15°.

Ветер будет преимущественно юго-восточный, на Западе северный, 7-12 м/с, днем в южных, центральных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

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