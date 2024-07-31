Женщины более охотно идут работать на трамваях и троллейбусах, чем на автобусах.

В Украине на коммунальном электротранспорте (трамваи и троллейбусы) работает почти две тысячи женщин. Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

"На автобусных маршрутах в регионах работает не более 10 женщин. Если говорить за электротранспорт, то женщин там работает почти 2000 (мужчин 3 тысячи). То есть в отличие от автобусов, трудоустройство женщин именно на электротранспорте значительно более распространено", - сказал Деркач.

По его словам, именно поэтому министерство инициировало проект по привлечению женщин в пассажирские автобусные перевозки. Он отметил, что первой причиной является дефицит кадров, а вторая - отсутствие "спроса" на эту профессию среди женщин и стереотипные представления в обществе, что это вроде бы "мужская" профессия.

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"При поддержке "ООН Женщины" мы начинаем пилотный проект, в рамках которого будут обучены несколько групп женщин с фокусом на трудоустройство. Глобальная идея - не просто трудоустроить женщин, а сделать эту профессию более популярной и востребованной на рынке", - добавил Деркач.

Дефицит на рынке труда в Украине

Издание The Washington Post писало, что предприятия в Украине отчаянно пытаются заполнить многочисленные вакансии, которые оставили мобилизованные мужчины. В статье было указано, что украинские женщины получают новые возможности для карьерного роста, управляя машинами на фабриках, тракторами или работая охранниками.

24 июля Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры сообщило, что пилотный проект обучения женщин-водителей создаст новые рабочие места и возможности профессионального развития женщин в сфере общественного транспорта, в соответствии с требованиями транспортной реформы в Украине и европейских стандартов.

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