По словам генпрокурора, следующим шагом будет обращение к международным партнерам для принятия мер к нарушителям с учетом норм международного права.

В этом году судами наложен арест на 104 самолета, которые вопреки нормам международного права и украинских законов используются для осуществления полетов во временно оккупированный Крым, и 50 морских судов, которые незаконно заходили в закрытые морские порты полуострова.

Читайте такжеГлава МИД Украины: Тихановская должна определиться с ответом на вопрос "Чей Крым?"Об этом говорится в видеообращении генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.

Генпрокурор отметила, что воздушное пространство и территориальные воды в пределах Крымского полуострова - это исключительная территория Украины.

«В этом году по инициативе прокуроров судами наложен арест на 104 самолета, которые вопреки нормам международного права и украинских законов российскими эксплуатантами используются для осуществления полетов в украинский Крым», - подчеркнула она.

Кроме того, по словам Венедиктовой, арестованы 50 морских судов, которые незаконно заходили в закрытые морские порты Крыма под флагами иностранных государств.

«Следующим шагом будет обращение к международным партнерам для принятия мер к нарушителям с учетом норм международного права», - добавила она.

Оккупация Крыма Россией: что известно

Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашённая крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров