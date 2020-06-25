В МВД анонсировали увеличение штрафов за превышение скорости и новые виды контроля

По словам Геращенко, с 1 июля будет усилен контроль за движением на перекрестках и по полосам для общественного транспорта.

Министерство внутренних дел подготовило законопроект, чтобы сумма штрафа за превышение скорости была значительно больше. Например, 3400 гривень для тех, кто превысил больше, чем на 50 км/ч.

Об этом заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, передает "РБК-Украина".

По его словам, сейчас если человек превысил до 50 км/ч, то на протяжении 10 дней он должен заплатить 127,5 гривень, если более 50 км/ч - 510 гривен.

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Геращенко выступил за то, чтобы в Украине было как Финляндии или Швейцарии, где сумма штрафа исчисляется процентом от дохода. "Мы должны поднимать верхний порог штрафа", - считает он.

Он рассказал, что с 1 июля с стране запускают и другие функции системы: начнут контролировать проезд перекрестков на красный свет и езду по полосе для общественного транспорта.

Как сообщал УНИАН, 13 июня камеры автоматической фиксации "поймали" автомобиль, который превысил скорость 12 раз за сутки.

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