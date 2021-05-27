Новый глава Мининфраструктуры получил задание ускорить процесс переговоров и работы для создания национального авиаперевозчика.

Создание в Украине собственной национальной авиакомпании будет способствовать развитию авиастроения и удешевлению билетов на внутренние рейсы.

Как передаёт пресс-служба Кабмина, об этом во время рабочего визита в Днепропетровскую область заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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«Развитие украинской национальной авиакомпании должно способствовать и развитию авиастроения в Украине. Государство впервые за 30 лет начало активно заказывать самолеты у наших заводов. В частности, достигнута договоренность и подписаны контракты на поставку трех самолетов серии Ан для Вооруженных Сил, а также двух самолетов Ан для Министерства внутренних дел», - цитирует Шмыгаля пресс-служба.

По его словам, новый глава Министерства инфраструктуры Александр Кубраков получил задание ускорить процесс переговоров и работы для создания такого национального авиаперевозчика. В ближайшее время должны быть заключены соответствующие меморандумы.

Также он подчеркнул, что внутренний авиаперевозчик должен закупать украинские самолеты, но также ведутся переговоры и о закупке самолетов международных производителей. В частности, такие переговоры ведутся с тремя крупнейшими мировыми компаниями в этой области.

Авиаперевозки и снижение цены

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании создать государственную авиакомпанию с самолетами, которые будут производиться государственным предприятием «Антонов».

В феврале 2021 года заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что стратегия создания государственной авиакомпании включает формирование команды топ-менеджеров, разработку авиамаршрутов, формирование парка самолетов на основе лизинга, а также отмену НДС на внутренние перевозки.

В марте министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что отмена НДС на внутренние авиаперевозки может удешевить билеты, сделав их стоимость сопоставимой с железнодорожными перевозками определенных категорий.

21 апреля 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что Кабинет министров планирует инициировать запуск механизма удешевления билетов на внутренние авиаперевозки путем введения нулевой ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на такие перевозки украинскими компаниями.

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Автор: Дмитрий Шварц