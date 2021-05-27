Рейсы из Киева в Тирану будут выполняться по вторникам и пятницам с 4 июня до 1 октября.

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» (МАУ) представила расписание рейсов в Албанию в период с 4 июня до 1 октября 2021 года.

Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Рейсы будут выполняться по вторникам и пятницам по следующему расписанию: рейс PS7707 Киев (KBP) - Тирана (TIA): вылет 13:10 - прилет 14:25; рейс PS7708 Тирана (TIA) - Киев (KBP): вылет 15:25 - прилет 18:45.

Как сообщают в пресс-службе перевозчика, на сегодняшний день украинским туристам разрешается свободный въезд на территорию Албании даже без прохождения ПЦР-теста на коронавирус.

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Отметим также, что для въезда в Албанию с туристической целью сроком до 90 дней гражданам Украины не нужна виза.

Планы МАУ на лето 2021

В апреле авиакомпания «Международные авиалинии Украины» представила сеть маршрутов на период летней навигации, запуск которых позволит восстановить авиационное сообщение регионов Украины с многочисленными странами Европы через международный аэропорт «Борисполь».

В частности, авиакомпания «Международные авиалинии Украины» и Департамент по развитию туризма эмирата Рас-эль-Хайма (ОАЭ) с 25 июня запускают первые прямые рейсы из Киева в эмират.

Кроме того, с 18 июня МАУ возобновляет рейсы из Киева в Варшаву (Польша), которые ранее были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

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Автор: Екатерина Жирий